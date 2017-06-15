Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 15 июня вновь отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна. Адвокат Чийгоза Николай Полозов призывает мировую общественность повлиять на российский суд в Крыму.

«Общественность в мире должна обращаться к своим властям – требовать от российской власти соблюдения гуманитарных норм, недопущения бесчеловечного обращения с Чийгозом. Требовать дать ему возможность проститься с умирающей матерью!» – отметил Полозов в комментарии Крым.Реалии.

Суд уже отказывал заключенному во встрече.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.