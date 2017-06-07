Суд в Крыму отказал Ахтему Чийгозу в свидании с неизлечимо больной матерью – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 7 июня отказал одному из лидеров крымских татар Ахтему Чийгозу, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, в свидании с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна, сообщил российский адвокат Чийгоза Николай Полозов.

Видеообращение адвоката опубликовал в Фейсбуке активист крымскотатарского движения Нариман Джелял.

По словам Полозова, сегодняшнее заседание стало «тестом на гуманность российского суда и российской власти в целом».

«Не так давно стало известно, что мать Ахтема Чийгоза, Чийгоз Алие Абрудаимовна, крайне тяжело больна неизлечимой болезнью, и Ахтем Чийгоз, находясь под стражей уже 2,5 года, не имел возможности с ней встретиться, и родственники скрывали от него тяжелую болезнь матери. В последние дни стали известны медицинские показания, крайне неутешительные, по состоянию ее здоровья. И защита обратилась к суду с просьбой предоставить Ахтему Чийгозу возможность увидеться с ней, возможно, проститься», – отметил адвокат.

Николай Полозов подчеркнул, что защита предоставила суду ходатайство о предоставлении Чийгозу краткосрочного выезда под конвоем, чтобы он смог встретиться со своей матерью, поскольку женщина не может передвигаться и приехать к нему, однако суд отклонил ходатайство. Защита заявила ходатайство об изменении меры пре сечения Чийгозу на домашний арест, и суд снова отказал.

«Можно констатировать, что ни о какой гуманности в этом процессе речи идти не может, и суд лишает Ахтема Чийгоза возможности увидеть свою мать до момента, когда может произойти непоправимое. В этой связи защита будет заявлять отвод суду, поскольку принципы гуманизма, которые прописаны в российских законах, цинично и нагло попираются людьми в мантиях», – добавил Полозов.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.