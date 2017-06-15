Под Феодосией горели заросли камыша

В Феодосии 15 июня в районе 117 км трассы Симферополь – Керчь произошло возгорание зарослей камыша. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На дорогах из-за густого дыма отмечают недостаточную видимость. Из-за ветра с пеплом отдыхающие покинули городской пляж.



Местные жители утверждают, что пожар в камышах – не редкость для Феодосии. С наступлением теплой погоды возгорание зарослей камыша происходит часто.

Раньше в российском МЧС по Крыму предупреждали о пожарной опасности на ближайшие несколько дней.