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Под Феодосией горели заросли камыша

Пожар камыша под Феодосией, 15 июня 2017 года

В Феодосии 15 июня в районе 117 км трассы Симферополь – Керчь произошло возгорание зарослей камыша. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На дорогах из-за густого дыма отмечают недостаточную видимость. Из-за ветра с пеплом отдыхающие покинули городской пляж.

Пожар под Феодосией: горят заросли камыша (фотогалерея)

Пожар под Феодосией: горят заросли камыша (фотогалерея)


Местные жители утверждают, что пожар в камышах – не редкость для Феодосии. С наступлением теплой погоды возгорание зарослей камыша происходит часто.

Раньше в российском МЧС по Крыму предупреждали о пожарной опасности на ближайшие несколько дней.

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