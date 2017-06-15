В Феодосии в районе 117 км трассы Симферополь – Керчь произошло возгорание зарослей камыша. Ветер с пеплом прогнал отдыхающих с пляжа. На дорогах отмечают недостаточную видимость из-за густого дыма.



Пожар в камышах – не редкость для Феодосии: с наступлением теплой погоды и при сильном ветре возгорание зарослей камыша происходит регулярно.