В Киеве 15 июня состоялась акция-выставка #CatsForTundra в поддержку крымского политзаключенного Александра «Тундры» Кольченко.



Организаторы акции из «Комитета солидарности» отмечают, что на выставке показывают работы, созданные в рамках объявленной к годовщине ареста Кольченко онлайн-акции. Тогда активисты призвали пользователей социальных сетей нарисовать для политзаключенного кота и разместить на своей странице с хештегом #CatsForTundra.



Выбор такого лозунга связан с тем, что Александр Кольченко известен под псевдонимом «Тундра». Черная кошка, в свою очередь, является анархистским символом и символом свободы, а «Саша Кольченко известен как анархист и антифашист», поясняют идею акции организаторы.



Во время мероприятия в Киеве помимо нарисованных котов, активисты подарили Александру Кольченко живого черного котенка, которого передадут Александру, когда он вернется из заключения.