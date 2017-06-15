В Киеве 15 июня состоялась акция-выставка #CatsForTundra в поддержку крымского политзаключенного Александра «Тундры» Кольченко.
Организаторы акции из «Комитета солидарности» отмечают, что на выставке показывают работы, созданные в рамках объявленной к годовщине ареста Кольченко онлайн-акции. Тогда активисты призвали пользователей социальных сетей нарисовать для политзаключенного кота и разместить на своей странице с хештегом #CatsForTundra.
Выбор такого лозунга связан с тем, что Александр Кольченко известен под псевдонимом «Тундра». Черная кошка, в свою очередь, является анархистским символом и символом свободы, а «Саша Кольченко известен как анархист и антифашист», поясняют идею акции организаторы.
Во время мероприятия в Киеве помимо нарисованных котов, активисты подарили Александру Кольченко живого черного котенка, которого передадут Александру, когда он вернется из заключения.
Организаторы акции из «Комитета солидарности» отмечают, что на выставке показывают работы, созданные в рамках объявленной к годовщине ареста Кольченко онлайн-акции. Тогда активисты призвали пользователей социальных сетей нарисовать для политзаключенного кота и разместить на своей странице с хештегом #CatsForTundra.
Выбор такого лозунга связан с тем, что Александр Кольченко известен под псевдонимом «Тундра». Черная кошка, в свою очередь, является анархистским символом и символом свободы, а «Саша Кольченко известен как анархист и антифашист», поясняют идею акции организаторы.
Во время мероприятия в Киеве помимо нарисованных котов, активисты подарили Александру Кольченко живого черного котенка, которого передадут Александру, когда он вернется из заключения.
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