К третьей годовщине ареста крымского антифашиста Александра Кольченко группа «Комитет солидарности» объявила о проведении акции под названием #CatsForTundra. Активисты призвали пользователей социальных сетей нарисовать для политзаключенного кота и разместить на своей странице. На этот призыв откликнулись десятки людей, в том числе известные украинские художники. Корреспондент Крым.Реалии расспросил участников акции об их рисунках и о том, почему они решили поддержать Александра.

Акция #CatsForTundra стартовала 16 мая – когда исполнилось ровно три года с того момента, как сотрудники ФСБ в центре Симферополя схватили Александра Кольченко. Напомним, что сейчас крымский активист находится в исправительной колонии города Копейск Челябинской области России. Он был осужден за «терроризм» на 10 лет колонии строгого режима, а другой фигурант дела – кинорежиссер Олег Сенцов – на 20.

За минувшие три года прошло множество акций в поддержку Александра и Олега по всему миру. В марте этого года одна из них состоялась на Международном фестивале документального кино Docudays UA. Дети, пришедшие с родителями на кинопоказы, подписывали открытки для Сенцова и Кольченко. Волонтеры фестиваля с удивлением обнаружили, что на них Олег изображен с камерой, а Александр – с котом.

​«Это показалось нам символичным, потому что черная кошка, к примеру, является анархистским символом (как знак необъявленной забастовки), и вообще свободы (ведь гуляет сама по себе). Саша Кольченко известен как анархист и антифашист», – рассказали участники группы «Комитет солидарности».

Активисты решили, что хорошей идеей будет поддержать Александра творчески, и призвали пользователей социальных сетей нарисовать своего кота для крымчанина. На этот призыв откликнулись десятки человек, которые разместили на своих аккаунтах работы, выполненные в разных жанрах: фото, графика, живопись, вышивка. Рисунки, созданные в рамках акции, показали на выставке в Киеве, которая прошла 15 июня.

Среди участников акции оказались в том числе известные украинские художники. Некоторые из них прокомментировали для Крым.Реалии свое участие в акции #CatsForTundra, ответив на два ключевых вопроса: почему вы решили принять участие в акции в поддержку Кольченко и какова история вашего рисунка?​

Никита Кадан:

Кольченко – живое напоминание о том, что путинская репрессивная машина работает совсем рядом с нами, что уничтожает она нам подобных

​– Поддержка Кольченко абсолютно важна. На нем была продемонстрирована вся чудовищность путинской машины репрессий. Кольченко – живое напоминание о том, что эта машина работает совсем рядом с нами, что уничтожает она нам подобных и что, например, государственная граница может оказаться слабой защитой от нее.

Еще: мы поддерживаем Кольченко, Сенцова и других украинских заложников российской власти. Но особенность Кольченко в том, что он почти невидимка для нынешней (в том числе и украинской) масс-медийной оптики и способов освещения российско-украинского противостояния. Он – анархист, антифашист (в настоящем, а не путинско-пропагандистском смысле), фигура «странных взглядов» как по нашим временам. Он как бы взламывает своим присутствием ту простую модель, в которой с одной стороны российское имперство, а с другой – украинский национал-либеральный консенсус. Поэтому чтобы Кольченко оставался в зоне видимости (а иначе его положение станет гораздо страшнее), нужно сосредоточиться на его нехарактерности, инаковости и найти для нее средства описания.

История моего рисунка такова: правозащитник Максим Буткевич написал мне об этой акции, а я вспомнил о том, что в киевской Академии Искусств, где я учился, одним из заданий был анималистический набросок (правда, я не помню, было ли это задание только у скульпторов, или и у нас, живописцев). Поэтому я сделал несколько рисунков именно в духе академического натурного наброска (нет, черной кошки по соседству не было, но задачей было сделать именно «в духе»). Кажется, это сильно отличается от стилизованного изображения «анархистской черной кошки» (таких изображений в этой акции было большинство, они кажутся тут самыми точными). Но пусть будут и эти наброски, хотя бы для количества и разнообразия.

Алевтина Кахидзе:

–​ Нарисовать символ свободолюбивого создания –​ кошку –​ в знак поддержки человека без оснований лишенного свободы – так мало, что я могла сделать для него и для всех, кто не согласен с его заключением!

Я отложила все дела и сделала рисунок Сьюзи – животного, которое жило с нами 14 лет и три месяца. Почему она? Сьюзи дала мне и мужу следующее знание – размер не имеет значения в измерении веры в собственную свободу. Ее вера в свободу была многократно подтверждена следующими чудесами. Первое: ей открывались двери дома, причем внутрь комнат и наружу (она прыгала на ручки дверей, чтобы открыть их). Второе: ее передвижению по дому не препятствовал ни один громадный алабай, живущий в доме. Если она куда-то шла, они уступали дорогу или останавливались.

Владимир Кузнецов:

– Считаю, что важно участвовать в правозащитных акциях. Или рисунками с котами, или любыми другими средствами привлекать внимание общественности к нарушению прав человека. Напоминать как России, так и заложникам, что мы боремся за их освобождение.

Я использовал часть моей работы «Эти». В 2015 году она участвовала в выставке First Cut, в рамках биеннале Art Encounters 1st edition в Румынии.

Анна Щербина:

– Поддерживать подобные акции важно. Нужно снова и снова привлекать внимание к тому факту, что украинские граждане незаконно удерживаются в России. Я надеюсь, что Саша будет в скором времени освобожден, и у меня появится возможность познакомиться с ним лично.

В поддержку Саши я нарисовала кота, который готов постоять за себя. Ведь у котов не только пушистая шерстка, но и острые когти!

Матвей Вайсберг:

​– Я обычно принимаю участие в акциях солидарности, тем более в тех, которые касаются узников совести. То, что происходит с Сенцовым и Кольченко, вообще не укладывается ни в какие рамки. Жаль только, что эти акции пока не могут напрямую повлиять на их судьбу.

Собственно, нет никакой особенной истории у картинки. Я вообще часто рисую животных, перед этим, как правило, фотографируя их. Вот с котами как-то не складывалось. Этого кота я «изловил» в киевском зоопарке, думал потом нарисовать – а тут акция, ну я и «обработал» фото. Кот оказался независимым, как раз то, что надо.