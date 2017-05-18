Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Политика

Кто похитил Кольченко? Третий год украинского следствия

Александр Кольченко

16 мая исполнилось ровно три года с момента, когда крымчанин Александр Кольченко оказался в российской тюрьме по обвинению в подготовке терактов на полуострове и связях с «Правым сектором». Вместе с ним отбывают наказание в российских колониях украинский режиссер Олег Сенцов и крымчанин Алексей Чирний. В руках российского следствия они оказались после того, как были задержаны и незаконно вывезены из Крыма российскими спецслужбами. В прокуратуре АРК с 2014 года расследуют уголовное производство по факту похищения Кольченко и остальных фигурантов «дела Сенцова». Есть ли подвижки в деле и какая ответственность предусмотрена для похитителей крымских политзаключенных, выясняли Крым.Реалии.

Александр Кольченко вместе с Олегом Сенцовым, Геннадием Афанасьевым и Алексеем Чирнием были схвачены представителями российских спецслужб в Симферополе в мае 2014 года. Вскоре они были обнаружены в московском СИЗО «Лефортово». Позже российский суд приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Олег Сенцов и Александр Кольченко в суде Ростова-на-Дону. 25 августа 2015 года
Олег Сенцов и Александр Кольченко в суде Ростова-на-Дону. 25 августа 2015 года

Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний, которые изначально пошли на сделку со следствием, получили по семь лет лишения свободы. Позже Афанасьев отказался от признательных показаний, заявив, что давал их под пытками в ФСБ. А летом прошлого года его удалось вернуть в Украину, обменяв в рамках Минских соглашений. Пытки в ФСБ он описывает в блогах для Крым.Реалии.

Подозреваемые не установлены

Осенью 2014 года прокуратурой Автономной Республики Крым, воссозданной при Генпрокуратуре Украины, по факту незаконного задержания четверки «крымских террористов» было открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека.
Следствие по этому делу продолжается. Хотя долгое время оно вообще никак не двигалось, отмечали адвокаты и правозащитники.

Изначально расследованием уголовного производства занимались правоохранители Киева. Летом 2015 года инициативная группа «Комитет солидарности» заявила о саботаже со стороны МВД Украины и прокуратуры Киева расследования дела о похищении Сенцова и Кольченко. «Нам не известно ничего о движении в производстве (скорее, наоборот: имеющаяся у нас информация указывает, скорее, на отсутствие движения)», – заявляли общественники. В киевском главке МВД тогда действительно рапортовали, что «лица, которые подозреваются в преступлении, не установлены».

Кто его похитил, нами достоверно пока не установлено. Есть только информация в СМИ, которая прокуратурой АРК проверяется
Прокуратура АРК

​Как выяснилось, кардинально не изменилась ситуация и сейчас, спустя два года. В пресс-службе прокуратуры АРК Крым.Реалии сообщили, что производства о похищении Сенцова и Кольченко объединены в одно, но подозреваемые по-прежнему не установлены. «Кто его похитил, нами достоверно пока не установлено. О тех, кто причастны к похищению Александра Кольченко, есть только информация в СМИ, которая прокуратурой АРК проверяется. Опрошены также его родственники. Есть и фамилии судей, которые судили политзаключенных, включая Олега Сенцова», – заявили в надзорном ведомстве.

По мнению адвоката Евгении Закревской, после недавней смены руководства прокуратуры АРК в расследовании уголовного производства о похищении крымских политзаключенных наметилась позитивная тенденция. «Я бы сказала, есть шансы, что это (смена руководства прокуратуры АРК – КР) приведет к позитивным изменениям в расследовании дела о похищении Кольченко, Сенцова и других. Сейчас есть некоторые продвижения», – отмечает адвокат.

«Сашу задерживали четыре человека»

Саша говорил, что его задерживали в Симферополе четыре человека, но кто они такие, он не знает
Светлана Сидоркина

​Сами политзаключенные тоже не могут сказать, кто именно ранее задерживал их в Симферополе. По словам российского адвоката Кольченко Светланы Сидоркиной, ее подзащитный своих похитителей вряд ли сможет опознать спустя три года. «Он их не помнит, и я сомневаюсь, что спустя три года он сможет их опознать. Саша говорил, что его задерживали в Симферополе четыре человека, но кто они такие, он не знает. Саша очень хочет домой, в Украину. Он ждет, когда решится вопрос с их обменом и политическая воля двух государств, наконец, повернется в их сторону. Потому что только изменение политической ситуации может повлиять на их возвращение домой», – говорит она.

Светлана Сидоркина
Светлана Сидоркина

Один из фигурантов «дела Сенцова» Геннадий Афанасьев в своих блогах для Крым.Реалии называет всего одну фамилию из тех, кто издевался над ним в застенках ФСБ – следователя Артема Бурдина. «Артем Алексеевич Бурдин был следователем, а по совместительству – и главным автором фабрикации моего уголовного дела. Насколько я понимаю, он просто ждал результатов перекрестных вопросов, запугиваний и приободрений, которые, между тем, совмещались с ударами в живот и в голову со стороны конвоиров, оперативников и сотрудников ФСБ – в общем, всем кому не лень было меня бить», – пишет бывший политзаключенный.

Фамилии Бурдина в списке бывших сотрудников крымского управления СБУ, переприсягнувших России, нет. Видимо, он прибыл на полуостров из соседней России.

Остальных своих похитителей Геннадий Афанасьев описывает субъективно и не конкретно: «Передо мной сидел наглый, тучный, лысый, средних лет и среднего роста мужчина. Сидел и покачивался. Лицо его выражало ненависть. <...> Высокий лысеющий работник средних лет с красными глазами сразу начал играть роль «хорошего парня». Другой, высокий и худой, с небольшой щетиной работник ФСБ, сидел за моей спиной у окна с правой стороны. Он для себя выбрал противоположную роль – «плохого полицейского».

Геннадий Афанасьев
Геннадий Афанасьев

Неустановленные следствием

Пока следователи устанавливают похитителей крымских политзаключенных, к процессу подключились адвокаты и журналисты. В СМИ еще в 2015 году были названы первые фамилии сотрудников ФСБ в Крыму, причастных к задержаниям Сенцова и Кольченко. Впоследствии некоторые из них вошли в санкционный список «Савченко-Сенцова», утвержденный Советом нацбезопасности и обороны и президентом Украины в марте прошлого года. Присутствуют эти фамилии и в обновленном санкционном списке этого года, который был утвержден президентом Украины 15 мая.

Кроме руководителя созданного в Крыму российского управления ФСБ Виктора Палагина в этом списке значатся шестеро сотрудников ведомства: начальник следственного отдела В. Абдулаев (точное имя узнать не удалось – КР), начальник службы защиты конституционного порядка и борьбы с терроризмом Андрей Фадюхин, начальник третьего отдела следственного управления Михаил Савицкий, заместитель начальника управления Сергей Воронин, оперуполномоченный первого управления службы защиты конституционного порядка и борьбы с терроризмом Андрей Тишенин и оперуполномоченный этого же отдела Сергей Марков.

Андрей Тишенин
Андрей Тишенин

Эти люди, по данным украинских властей, причастны к незаконному задержанию, аресту и суду над украинским режиссером Олегом Сенцовым и крымчанином Александром Кольченко.

Не попали в список еще несколько фамилий людей, которых источники Крым.Реалии в правоохранительных органах Украины называют непосредственными участниками операции по незаконному задержанию «крымских террористов» в Симферополе в мае 2014 года, а также теми, кто непосредственно пытал их, выбивая признательные показания.

По данным источников Крым.Реалии, из тех, кто непосредственно задерживал Сенцова, в санкционном списке значится только Сергей Марков – уроженец Горловки Донецкой области, который до аннексии Крыма более десяти лет отслужил в СБУ в Крыму, а после событий весны 2014 года перешел на службу в ФСБ.

Сергей Марков
Сергей Марков

Как утверждают наши источники, кроме Маркова, операцию по незаконному задержанию Сенцова проводили еще трое человек, ранее служивших в органах СБУ и переприсягнувших в 2014 году. Это полковник Дмитрий Васильков, который до измены присяге отработал в органах СБУ 16 лет (впоследствии был уволен из ФСБ), симферополец, полковник Александр Кулабухов, который около 20 лет служил в СБУ, и майор Александр Зинченко. Последний является уроженцем Нижнесерогозского района Херсонской области, 15 лет служил в органах безопасности Украины.

Дмитрий Васильков
Дмитрий Васильков
Александр Кулабухов
Александр Кулабухов
Александр Зинченко
Александр Зинченко

Согласно Уголовному кодексу Украины, санкция за похищение крымских политзаключенных предполагает ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

В ДРУГИХ СМИ

Loading...

Загрузка...

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG