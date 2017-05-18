16 мая исполнилось ровно три года с момента, когда крымчанин Александр Кольченко оказался в российской тюрьме по обвинению в подготовке терактов на полуострове и связях с «Правым сектором». Вместе с ним отбывают наказание в российских колониях украинский режиссер Олег Сенцов и крымчанин Алексей Чирний. В руках российского следствия они оказались после того, как были задержаны и незаконно вывезены из Крыма российскими спецслужбами. В прокуратуре АРК с 2014 года расследуют уголовное производство по факту похищения Кольченко и остальных фигурантов «дела Сенцова». Есть ли подвижки в деле и какая ответственность предусмотрена для похитителей крымских политзаключенных, выясняли Крым.Реалии.

Александр Кольченко вместе с Олегом Сенцовым, Геннадием Афанасьевым и Алексеем Чирнием были схвачены представителями российских спецслужб в Симферополе в мае 2014 года. Вскоре они были обнаружены в московском СИЗО «Лефортово». Позже российский суд приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний, которые изначально пошли на сделку со следствием, получили по семь лет лишения свободы. Позже Афанасьев отказался от признательных показаний, заявив, что давал их под пытками в ФСБ. А летом прошлого года его удалось вернуть в Украину, обменяв в рамках Минских соглашений. Пытки в ФСБ он описывает в блогах для Крым.Реалии.

Подозреваемые не установлены

Осенью 2014 года прокуратурой Автономной Республики Крым, воссозданной при Генпрокуратуре Украины, по факту незаконного задержания четверки «крымских террористов» было открыто уголовное производство по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса Украины – незаконное лишение свободы или похищение человека.

Следствие по этому делу продолжается. Хотя долгое время оно вообще никак не двигалось, отмечали адвокаты и правозащитники.

Изначально расследованием уголовного производства занимались правоохранители Киева. Летом 2015 года инициативная группа «Комитет солидарности» заявила о саботаже со стороны МВД Украины и прокуратуры Киева расследования дела о похищении Сенцова и Кольченко. «Нам не известно ничего о движении в производстве (скорее, наоборот: имеющаяся у нас информация указывает, скорее, на отсутствие движения)», – заявляли общественники. В киевском главке МВД тогда действительно рапортовали, что «лица, которые подозреваются в преступлении, не установлены».

Кто его похитил, нами достоверно пока не установлено. Есть только информация в СМИ, которая прокуратурой АРК проверяется

​Как выяснилось, кардинально не изменилась ситуация и сейчас, спустя два года. В пресс-службе прокуратуры АРК Крым.Реалии сообщили, что производства о похищении Сенцова и Кольченко объединены в одно, но подозреваемые по-прежнему не установлены. «Кто его похитил, нами достоверно пока не установлено. О тех, кто причастны к похищению Александра Кольченко, есть только информация в СМИ, которая прокуратурой АРК проверяется. Опрошены также его родственники. Есть и фамилии судей, которые судили политзаключенных, включая Олега Сенцова», – заявили в надзорном ведомстве.

По мнению адвоката Евгении Закревской, после недавней смены руководства прокуратуры АРК в расследовании уголовного производства о похищении крымских политзаключенных наметилась позитивная тенденция. «Я бы сказала, есть шансы, что это (смена руководства прокуратуры АРК – КР) приведет к позитивным изменениям в расследовании дела о похищении Кольченко, Сенцова и других. Сейчас есть некоторые продвижения», – отмечает адвокат.

«Сашу задерживали четыре человека»

Саша говорил, что его задерживали в Симферополе четыре человека, но кто они такие, он не знает

​Сами политзаключенные тоже не могут сказать, кто именно ранее задерживал их в Симферополе. По словам российского адвоката Кольченко Светланы Сидоркиной, ее подзащитный своих похитителей вряд ли сможет опознать спустя три года. «Он их не помнит, и я сомневаюсь, что спустя три года он сможет их опознать. Саша говорил, что его задерживали в Симферополе четыре человека, но кто они такие, он не знает. Саша очень хочет домой, в Украину. Он ждет, когда решится вопрос с их обменом и политическая воля двух государств, наконец, повернется в их сторону. Потому что только изменение политической ситуации может повлиять на их возвращение домой», – говорит она.

Один из фигурантов «дела Сенцова» Геннадий Афанасьев в своих блогах для Крым.Реалии называет всего одну фамилию из тех, кто издевался над ним в застенках ФСБ – следователя Артема Бурдина. «Артем Алексеевич Бурдин был следователем, а по совместительству – и главным автором фабрикации моего уголовного дела. Насколько я понимаю, он просто ждал результатов перекрестных вопросов, запугиваний и приободрений, которые, между тем, совмещались с ударами в живот и в голову со стороны конвоиров, оперативников и сотрудников ФСБ – в общем, всем кому не лень было меня бить», – пишет бывший политзаключенный.

Фамилии Бурдина в списке бывших сотрудников крымского управления СБУ, переприсягнувших России, нет. Видимо, он прибыл на полуостров из соседней России.

Остальных своих похитителей Геннадий Афанасьев описывает субъективно и не конкретно: «Передо мной сидел наглый, тучный, лысый, средних лет и среднего роста мужчина. Сидел и покачивался. Лицо его выражало ненависть. <...> Высокий лысеющий работник средних лет с красными глазами сразу начал играть роль «хорошего парня». Другой, высокий и худой, с небольшой щетиной работник ФСБ, сидел за моей спиной у окна с правой стороны. Он для себя выбрал противоположную роль – «плохого полицейского».

Неустановленные следствием

Пока следователи устанавливают похитителей крымских политзаключенных, к процессу подключились адвокаты и журналисты. В СМИ еще в 2015 году были названы первые фамилии сотрудников ФСБ в Крыму, причастных к задержаниям Сенцова и Кольченко. Впоследствии некоторые из них вошли в санкционный список «Савченко-Сенцова», утвержденный Советом нацбезопасности и обороны и президентом Украины в марте прошлого года. Присутствуют эти фамилии и в обновленном санкционном списке этого года, который был утвержден президентом Украины 15 мая.

Кроме руководителя созданного в Крыму российского управления ФСБ Виктора Палагина в этом списке значатся шестеро сотрудников ведомства: начальник следственного отдела В. Абдулаев (точное имя узнать не удалось – КР), начальник службы защиты конституционного порядка и борьбы с терроризмом Андрей Фадюхин, начальник третьего отдела следственного управления Михаил Савицкий, заместитель начальника управления Сергей Воронин, оперуполномоченный первого управления службы защиты конституционного порядка и борьбы с терроризмом Андрей Тишенин и оперуполномоченный этого же отдела Сергей Марков.

Эти люди, по данным украинских властей, причастны к незаконному задержанию, аресту и суду над украинским режиссером Олегом Сенцовым и крымчанином Александром Кольченко.

Не попали в список еще несколько фамилий людей, которых источники Крым.Реалии в правоохранительных органах Украины называют непосредственными участниками операции по незаконному задержанию «крымских террористов» в Симферополе в мае 2014 года, а также теми, кто непосредственно пытал их, выбивая признательные показания.

По данным источников Крым.Реалии, из тех, кто непосредственно задерживал Сенцова, в санкционном списке значится только Сергей Марков – уроженец Горловки Донецкой области, который до аннексии Крыма более десяти лет отслужил в СБУ в Крыму, а после событий весны 2014 года перешел на службу в ФСБ.

Как утверждают наши источники, кроме Маркова, операцию по незаконному задержанию Сенцова проводили еще трое человек, ранее служивших в органах СБУ и переприсягнувших в 2014 году. Это полковник Дмитрий Васильков, который до измены присяге отработал в органах СБУ 16 лет (впоследствии был уволен из ФСБ), симферополец, полковник Александр Кулабухов, который около 20 лет служил в СБУ, и майор Александр Зинченко. Последний является уроженцем Нижнесерогозского района Херсонской области, 15 лет служил в органах безопасности Украины.

Согласно Уголовному кодексу Украины, санкция за похищение крымских политзаключенных предполагает ограничение или лишение свободы от трех до пяти лет.