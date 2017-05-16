Ровно три года крымский антифашист Александр Кольченко находится за решеткой. 16 мая 2014 года в центре Симферополя его схватили сотрудники ФСБ. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал активиста виновным в терроризме (по этому же делу осудили кинорежиссера Олега Сенцова). Александра приговорили к 10 годам строго режима. Сейчас он находится в колонии города Копейск Челябинской области.

Первое время после приезда в колонию у Александра Кольченко возникали конфликты с тюремной администрацией, он несколько раз оказывался в штрафном изоляторе. Но сейчас, как говорит адвокат крымчанина Светлана Сидоркина, ситуация несколько улучшилась.

«К нему недавно мама приезжала – была у него на свидании. Я с ним разговаривала, и он очень доволен тем, что мама приехала, он узнал все новости о том, что происходит в Крыму, о друзьях. Никаких у него конфликтов ни с «контингентом», ни с администрацией нету. Чувствует себя нормально», – сказала Сидоркина.

При этом к Кольченко не допускают украинских дипломатов. Недавно он написал ходатайство с требованием впустить в колонию консула.

На годовщину ареста Александра группа «Комитет солидарности» запустила онлайн-акцию «Коты – за Тундру! А ты?» (Тундра – это прозвище активиста – КР). Они предлагают нарисовать для активиста кошку – символ анархизма и свободы.

В поддержку Кольченко недавно выступил также Таврический национальный университет, воссозданный в Киеве. В момент ареста Александр учился в ТНУ, и теперь руководство вуза восстанавило его как студента и добивается выплаты ему президентской стипендии.

К годовщине задержания крымчанина Крым.Реалии записали новую версию последнего слова активиста. На видео фрагменты выступления Александра зачитывают общественники, журналисты, правозащитники, а также фигурант дела Сенцова-Кольченко Геннадий Афанасьев.

Редакция Крым.Реалии повторно публикует материал «Добро с кулаками. Александр Кольченко – боец «Левого сектора». Он был размещен 27 ноября 2015 года – ко дню рождения крымчанина – на праздник, который ему пришлось провести за решеткой.

«Добро с кулаками»

Саша родился в Симферополе и прожил там свои первые 24 года. За это время он ни разу не был в России. Его знакомство с этой страной произошло, когда из симферопольского следственного изолятора его перевезли московское СИЗО «Лефортово». Агенты ФСБ схватили его в мае 2014 года, когда он вместе с друзьями прогуливался по улицам родного города. Ему выдвинули обвинения в участии в диверсионно-террористической группе «Правого сектора». 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал его и Олега Сенцова виновными. Александра приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Спустя три месяца 24 ноября военная коллегия Верховного суда Российской Федерации отклонила его апелляцию и оставила приговор в силе.

​В политику через музыку

Саша с детства был открытым и коммуникабельным человеком. Его мама Лариса Кольченко рассказала, что во время учебы в школе он очень любил походы и общение. И, по ее предположению, из-за своей любви к путешествиям он выбрал специальность «туризм». Вначале он отучился в училище гостиничного бизнеса, а потом поступил в Таврический национальный университет на заочное отделение. Отучиться в нем он успел два года. До поступления Александр учился в академии природоохранного и курортного строительства, но бросил ее на втором курсе.

«Еще он закончил музыкальную школу по классу гитары, но в дальнейшем не часто применял свое умение. Играл только для знакомых и близких друзей», – рассказала Лариса Кольченко.

Музыкальные таланты Саши не ограничиваются его игрой на гитаре. Во второй половине нулевых он был ударником в местной панк-рок группе под названием Virgin.

В интервью, которое Александр дал, уже находясь в тюрьме, он признался, что музыка – это то, что он больше всего хочет получить «с воли».

«Очень хочу послушать музыку – в частности, ямайские мотивы регги, ska. Я люблю музыку, и в свое время именно она была одним из факторов моего сближения с анархистами и антифашистами», – признался Кольченко.

Близкий друг Александра Сергей рассказал, что переломный момент в жизни его товарища наступил в 2007 году, когда он присоединился к движению антифа. «Подогретые юношеским максимализмом, мы восприняли идеи панк-рока, анархии и равенства очень яро и бескомпромиссно. Именно тогда мы решили замутить свой «antifa brigade», – вспоминает Сергей.

Среди своего окружения Александр сильно выделялся внешне: он очень высокий и худой. Как рассказывают его друзья, в общении Саша весьма застенчивый, мягкий и подчеркнуто вежливый. В середине нулевых у него появилась кличка Тундра. Кинорежиссер Олег Сенцов в одном из выступлений на суде даже признался, что узнал имя и фамилию активиста только после ареста.

«В телефоне он у меня был записан Тундра, его так весь Симферополь знает. Поэтому, когда свидетели заявляют, что он представляется «Кольченко» или «Александр», – это неправда. Он Тундра», – сказал Сенцов, смеясь.

В 2007-м Кольченко вместе с единомышленниками создали антифашистскую группу и объявили праворадикалам уличную войну. Сергей вспоминает, что тогда группировки ультраправых нападали на молодых людей, которые не разделяли их взгляды или относились к враждебным для них субкультурам. И Тундра с единомышленниками вступили с ними в борьбу, используя самые разные методы: от уличных драк до показов кино на антифашистскую тематику.

«Нашей позицией было: добро должно быть с кулаками. Насилие не стояло в приоритете. Саша никогда не был супер «файтером», но, когда было надо, когда ситуация этого требовала, он бескомпромиссно бросался в бой», – рассказывает Сергей.

​Противоположность Сенцова

Единомышленники Тундры признают, среди симферопольских анархистов он всегда был самым организованным и теоретически подкованным. Со временем деятельность Кольченко и его соратников выходит за рамки субкультуры. В 2009 году он был одним из организаторов большого экологического лагеря, боровшегося со строительством угольного терминала в Севастополе. Тогда протестующие добились своего, и опасный для города объект так и не был построен.

«Это показало нам всем наглядно, что победа возможна. Людей, которые ходили на акции, это очень сплотило. Потом, когда лагерь разъехался, люди на почве этих акции продолжали «рубиться» без лагеря», – вспоминает Сергей.

Вместе с другими левыми активистами в 2009 году Кольченко помогал работникам «Крымтроллейбуса» создать боевой профсоюз и бороться за сохранение предприятия, которое в тот момент находилось в состоянии финансового кризиса. В 2010 он принимал участие в протестах студентов против введения платных услуг в вузах и стал одним из основателей независимого профсоюза «Студенческое действие».

Во время протестов на Майдане Кольченко также не был в стороне. По словам активиста Максима Осадчука, в феврале 2014 года Тундра вместе с другими участниками антифа охраняли симферопольский Майдан от «титушек». А после вторжения российских войск Кольченко стал завсегдатаем проукраинских митингов и активно помогал украинским военным, заблокированным «самообороной».

«После «референдума» я неоднократно говорил ему, что риск ареста довольно велик, потому что новый режим не мог обойтись без репрессий и не мог не создать дело показательного характера. Вопрос был лишь в том – когда и кто. А учитывая, что в мае Саша и Олег были наиболее активными и последовательными участниками проукраинского движения, именно они стали жертвами этой российской мясорубки», – сказал Максим.

Всего по делу «крымских террористов» были арестованы четверо человек. Однако двое из них – Геннадий Афанасьев и Алексей Чирний пошли на сделку со следствием, и суд над ними проходил в закрытом режиме. А Кольченко и Сенцов не стали давать признательных показаний, и их дело объединили в одно. Журналист Антон Наумлюк, который следил за их судебным процессом, в беседе с корреспондентом Крым.Реалии подметил, что Александр и Олег – это два совершенно разных человека. Сенцов – уверенный в себе и жесткий, а Кольченко – тихий, спокойный и молчаливый.

«Знаете, каким он мне запомнился? В день приговора, когда судья произнес: «10 лет лишения свободы», – Олег и Саша, обнявшись, запели гимн Украины. Олег, уверенный в себе, жесткий, и Саша, смущенный вниманием, тихо улыбающийся и поющий тонким голосом. С длинной тонкой шеей, нескладеха, который в это время был прекрасен в своих поступках», – поделился своими впечатлениями журналист.

В своих письмах из-за решетки Кольченко признается, что поначалу ему сложно было приспособиться к тюремным условиям и было тяжело психологически. Сохранять стойкость, как пишет Александр, ему очень помогли стихи Ивана Франко. В своих весточках «оттуда» он также рассказывает, чем планирует заняться после освобождения, и выражает уверенность в том, что его и всех нас ждет еще не одна революция.