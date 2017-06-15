Россельхознадзор не пропустил в Крым более 300 кг фруктов и овощей

Подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили на территорию аннексированного Крыма 307 кг овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сумках и чемоданах граждан было выявлено 111 кг овощей, 120 кг фруктов, 25 кг орехов и сухофруктов, 23 кг картофеля, 13 кг крупы, 6 кг фасоли, 3 кг семенного материала, а также 109 единиц посадочного материала, 27 горшечных растений, а также 6 кг прочей продукции растительного происхождения», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 1951 партию «запрещенных к ввозу товаров»: 4125,3 кг продуктов животного происхождения, 8710 яиц, 132 непродуктивных животных, 13 голов декоративной птицы (животных), 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 25 улиток, 12 пчелосемей, 20 штук и 3 кг живых раков.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины