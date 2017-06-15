В Керчи загорелся склад шпал – СМИ

В Керчи 15 июня загорелись шпалы на складе, расположенном на Вокзальном шоссе.

Как сообщает сайт «Керчь – мой город», пожар возник в грузовом дворе, который используется путейцами для хранения шпал.

«Шпалы промазучены – покрыты специальным раствором мазута от коррозии и износа. Количество шпал на территории может достигать нескольких тысяч в связи с глобальной заменой рельсового полотна по всему Крыму», – говорится в сообщении.

О пострадавших пока не сообщается. Отмечается, что место пожара оцеплено резервным караулом российского МЧС по Крыму.

Раньше сообщалось, что в Феодосии в районе 117 км трассы Симферополь – Керчь произошло возгорание зарослей камыша. В российском МЧС по Крыму предупреждали о пожарной опасности на ближайшие несколько дней.