В Ялте намерены усилить меры для борьбы со стихийной торговлей

В Ялте намерены усилить работу по борьбе со стихийной торговлей в летний период. Об этом 15 июня заявил заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Ялты Иван Паюк.

«На улицах города, а особенно в его центральной части, в настоящее время стихийно осуществляется незаконная продажа сувенирной, текстильной продукции, продуктов питания и многого другого. В связи с этим, в период высокого сезона борьбу со стихийной торговлей надо значительно усилить», – отметил Паюк.

В конце марта сообщалось, что с начала 2017 года бюджет Ялты пополнился на 742 тысячи рублей (13 тысяч долларов) за счет штрафов, наложенных на граждан, занимавшихся стихийной торговлей.

В конце мая в Симферополе прошел масштабный рейд по борьбе со стихийной торговлей. Во время мероприятия были «зачищены» Центральный рынок города и подземные переходы в районе Куйбышевского рынка и улицы Бородина».

Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов обещал ликвидировать все незаконные объекты в первом квартале 2017 года.