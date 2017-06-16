В Севастополе насчитали более 185 тысяч «транспортных льготников»

Более 185 тысяч человек в аннексированном Севастополе пользуются правом льготного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

Сообщается, что на обеспечение их перевозок из городского бюджета ежегодно выделяют около 400 миллионов рублей (около 175 млн грн – КР).

Ранее сообщалось, что российские власти Севастополя планируют ввести единую городскую карту безналичной оплаты за проезд для того, чтобы сделать прозрачной систему учета перевозимых в общественном транспорте льготников.

С 1 мая стоимость проезда в городских троллейбусах Севастополя повысили до 15 рублей (около 6,5 грн – КР). Однако 4 мая в Севастополе проезд в троллейбусах подешевел на 3 рубля – с 15 до 12 рублей (около 5,5 грн – КР) за одну поездку. До этого местные СМИ сообщали, что российское правительство Севастополя обратилось в Москву с просьбой увеличить субсидии городу на троллейбусные перевозки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».