Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш обратился к абитуриентам из аннексированного Крыма и временно оккупированной части Донбасса и призвал их поступать в украинские вузы. Видеоролик с обращением министра, а также информацией об упрощенной системе поступления опубликовали 16 июня на сайте украинского министерства.

«Дорогие абитуриенты с оккупированных и неподконтрольных территорий Украины! Последние годы вы живете в условиях несвободы и искусственной изоляции от своей страны. Мы сделали все для того, чтобы вы могли выбрать вуз на свободной земле. Призываем вас поступить в украинские учебные заведения и творить будущее вместе. Мы ждем вас!» – отметил Черныш.

Вступительная кампания для крымских абитуриентов в Украине была начата в феврале, с 19 июня по 30 сентября будут открыты образовательные Центры «Крым – Украина». Центры «Крым – Украина» позволяют абитуриентам из Крыма поступить в 12 украинских вузов без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Подробно о возможности поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.

Кроме того, 3 июня Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 6116 о квотах для абитуриентов из Крыма и оккупированной части Донбасса.

Закон предусматривает, что для крымских абитуриентов, которые получили документ об общем среднем образовании, прием на обучение в один из высших учебных заведений на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот. Согласно документу, размер квоты составляет 1000 бюджетных мест. Подробнее о законе читайте в материале Крым.Реалии.