Суд принял решение о рассмотрении по существу дела Януковича о госизмене

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева после перерыва в совещательной комнате 16 июня приняла решение о начале рассмотрения дела экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене по существу 26 июня. Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Он также отметил, что вопрос о возможности заочного рассмотрения дела будет решаться при рассмотрении обвинительного акта по существу.

Сегодня Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича в формате подготовительного заседания. В начале заседания судья Девятко сообщил, что судьи не планируют обращаться за правовой помощью к России по дистанционному участию Януковича в заседании. Ранее суд разрешил экс-президенту участвовать в заседании посредством интернет-связи.

29 мая суд провел третье подготовительное заседание по делу о государственной измене Виктора Януковича. Ожидалось, что суд назначит дело к рассмотрению по существу, но этого так и не произошло.

Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году. Пока ни одно из этих производств не рассматривается в судах по существу.

Экс-президент Украины, сбежавший в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.