Украинские пограничники сообщают об искусственных очередях, образовавшихся 16 июня на КПВВ «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом. По их словам, российская сторона замедляет пропускные операции в направлении полуострова. Информация об этом опубликована на сайте Херсонской ОГА.

«Сегодня, несмотря на меньшее количество транспортных средств, следующих в Крым, оккупанты вновь создают искусственные очереди перед контрольным пунктом въезда-выезда «Чонгар», пытаясь показать нашествие «туристов». По состоянию на 10 часов 16 июня пограничники фиксируют увеличение времени оформления автомобилей, направляющихся на временно оккупированную территорию, из-за чего уже около 70 транспортных средств ожидают в искусственной очереди. В среднем оккупанты за час пропускают около 6 – 9 автомобилей», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в целом количество автомобилей, пересекающих админграницу в обоих направлениях за полгода 2017 года сократилась на 75 тысяч по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Только за две недели июня этого года пограничники оформили на 4 тысячи меньше транспортных средств, чем в 2016 году.

Ситуация перед контрольными пунктами «Каланчак» и «Чаплинка» стабильная, очередей транспортa нет, добавили в пресс-службе.

В начале июня также сообщалось о скоплении транспортных средств возле контрольного пункта «Чонгар» на админгранице с Крымом.

Комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплынка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».