Политолог: тема Крыма больше не интересует россиян

Российский политолог Игорь Рейдман считает, что «тема «Крымнаш» россиянам больше не интересна». Об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии. Он обратил внимание на то, что во время «прямой линии» с российским президентом Владимиром Путиным россияне в большинстве не затрагивали тему Крыма. Их больше интересовали личные проблемы.

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«С каждым годом эта тема (Крымского полуострова – КР) имеет все меньшее значение для российских властей. И все меньше внимания уделяется пропаганде этой темы. Тем не менее, крымский вопрос все-таки будет иногда активизироваться, особенно в те периоды, когда у российских властей будут проблемы с народом. И им нужно будет продемонстрировать свои мнимые успехи», – отметил политолог.

Во время «прямой линии» президент России Владимир Путин уходил от неудобных вопросов по Крыму, добавил российский политтехнолог Андрей Окара.

«Его (Владимира Путина – КР) спросили, когда же будет достроен мост. И после этой темы он перешел на не очень обсуждаемую тему – мост на Сахалин. Или даже тоннель. И сказал, что он точно будет дешевле, чем Крымский мост», – сказал эксперт.

Окара обратил внимание на то, что в этот раз «Владимир Путин развивал украинскую тему без обычной агрессивности, и выглядел очень уставшим».

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным 15 июня на экране, где публиковали вопросы и обращения к российскому президенту, появилась надпись: «Пожалуйста, спасите Крым от коррупции!» Российский президент никак его не комментировал.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».