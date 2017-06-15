Во время «прямой линии» Путина попросили спасти Крым от коррупции

Во время «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным, которая транслируется 15 июня государственными телеканалами, на экране, где публикуют вопросы и обращения к российскому президенту, появилась надпись: «Пожалуйста, спасите Крым от коррупции!».

Это сообщение появилось на экране в прямом эфире, российский президент никак его не комментировал.

Путин во время «прямой линии» отвечает на различные вопросы о внутренних проблемах России и своей личной жизни, в частности, он комментировал введение санкций против России из-за аннексии украинского Крыма и действий России на Донбассе, заявления украинских политиков, конфликт между Натальей Поклонской и режиссером Алексеем Учителем.

В день «прямой линии» с российским президентом 15 июня корреспондент Крым.Реалии опросил прохожих на улицах Симферополя, что бы они спросили у Владимира Путина.

В середине июня жители Алупки записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с пожеланием пересмотреть административное устройство Крыма и вернуть их населенному пункту горсовет и другие органы самоуправления.

6 июня в Крыму прошел митинг «Путин, спаси Ялту!»: около 30 ялтинцев вышли поддержать российского президента и выразить недоверие подконтрольному России главе администрации Ялты Андрею Ростенко.

Жители Коктебеля 29 мая обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить от застройки Тихую бухту. Видео и фото обращения опубликовал на странице в Фейсбуке местный блогер Александр Горный, который назвал происходящее в поселке «беспределом местных властей».

Крым.Реалии ведут онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.