В Крыму проверили качество образовательного процесса по регионам

Подконтрольное российскому Министерству образования учреждение «Информационно-методический, аналитический центр» подготовило аналитическую справку о результатах мониторинга качества организации учебного процесса в общеобразовательных учреждениях аннексированного Крыма.

Лучшими регионами по этому критерию в Крыму признаны: Армянск (142,5 балла), Кировский район (141,3 балла), Джанкойский район (140,2 балла), Керчь (135,7 баллов), Красноперекопск (135 баллов).

Худшие результаты в Первомайском районе (103 балла), в Саках (101 балл) и в Ялте (90,7 баллов).

Сообщается, что «результаты мониторинга позволяют прогнозировать положительную динамику организации и качества осуществления образовательного процесса в общеобразовательных организациях Крыма» лишь при выполнении целого ряда условий, озвученных в аналитической справке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».