Учителей из «ДНР» и «ЛНР» отправят повышать квалификацию в Крым

Учителя из неподконтрольных Украине территорий Донбасса пройдут в аннексированном Крыму курсы повышения квалификации, посвященные вопросам приведения системы образования группировок «ДНР» и «ЛНР» в соответствие с российской нормативно-правовой базой. Об этом на заседании комитета «Россия – Донбасс» 16 июня сообщила подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

«В рамках эксперимента предлагаем рассмотреть возможность в течение июля дней на десять направить десяток ваших учителей в один из наших оздоровительных лагерей, чтобы не просто оздоровиться, а иметь возможность непосредственного повышения квалификации с ведущими преподавателями, ведущими методистами со всего Крыма», – цитирует Гончарову «Крыминформ».

Она уточнила, что «это будет диалог между нашими методистами, между учителями-практиками, которые прошли уже период, чтобы в прикладном смысле донести информацию вплоть до критериев выставления оценок, вплоть до составления рабочей программы и планов».

По словам Гончаровой, в аннексированном Крыму планируют принять по десять учителей из группировок «ДНР» и «ЛНР», которые признаны в Украине террористическими. Она также добавила, что, если будут обращения, «программа будет расширяться».

Комитет «Россия – Донбасс» создали 17 марта в аннексированном Крыму в Ливадийском дворце.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».