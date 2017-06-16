Адвокат украинского активиста Владимира Балуха Дмитрий Динзе предполагает, что его подзащитного могут освободить из-под стражи в августе. Об этом он заявил по итогам рассмотрения апелляционной жалобы в подконтрольном Кремлю Верховном суде аннексированного Крыма, который оставил Балуха под стражей до 21 августа, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Динзе пояснил, что объем неисследованных материалов уже сейчас позволяет говорить о том, что суд не уложится в максимально отведенные для этого сроки – 6 месяцев – и будет вынужден освободить украинского активиста из СИЗО.

«Исходя из того, что наша позиция правильная, суд назначил комплексную экспертизу по доказательствам, которые имеются в материалах уголовного дела. Плюс, еще должны быть опрошены многочисленные сотрудники ФСБ, МВД, которые регулируют материалы уголовного дела, и установлены обстоятельства, кто имел доступ к чердаку в жилом доме. Исходя из этой доказательной базы, явным образом складывается ситуация, при которой мы не сможем рассмотреть уголовное дело быстро», – отметил Диндзе в комментарии Крым.Реалии.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 16 июня оставил без удовлетворения жалобу адвоката украинского активиста Владимира Балуха, срок его содержания под стражей остался прежним – до 21 августа.

На предыдущем заседании суд также оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты украинского активиста Владимира Балуха о содержании его под стражей до 4 сентября. При этом суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 21 августа.

23 мая подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в аннексированном Крыму продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября 2017 года.

Тогда в Министерстве иностранных дел Украины осудили решение подконтрольного Кремлю суда в аннексированном Крыму продлить арест украинскому активисту Балуху.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как рассказали в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.