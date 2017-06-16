Суд в Крыму оставил под стражей украинского активиста Балуха

Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения жалобу адвоката украинского активиста Владимира Балуха без удовлетворения, срок содержания остался прежним – до 21 августа. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В ходе заседания адвокат Дмитрий Динзе отметил, что комплексная экспертиза по делу скорее всего не будет закончена до истечения предельно допустимого срока судебного процесса. Также он подчеркнул отсутствие доказательств у стороны обвинения относительно оснований содержания под стражей Балуха.

Сам активист назвал происходящее «оксюмороном» и потребовал показать «ту шкалу социальной устойчивости, по которой его держат за решеткой».

На предыдущем заседании суд также оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты украинского активиста Владимира Балуха о содержании его под стражей до 4 сентября. При этом суд сократил срок нахождения активиста под арестом до 21 августа.

23 мая подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в аннексированном Крыму продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 сентября 2017 года.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили решение подконтрольного Кремлю суда в аннексированном Крыму продлить арест украинскому активисту Балуху.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Как рассказали в Крымской правозащитной группе, по мнению Владимира Балуха, внимание к нему со стороны полиции обусловлено его проукраинской позицией, которая выражалась открыто – на территории его дома на флагштоке все это время развевался государственный флаг Украины.