В России суд сократил срок ареста Алексея Навального

В России Мосгорсуд сократил срок ареста оппозиционного российского политика Алексея Навального с 30-ти суток до 25, сообщил корреспондент Радио Свобода из зала суда.

Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты об отмене меры пресечения.

Адвокат Навального Ольга Михайлова настаивала на том, что он не был организатором митинга 12 июня, так как заявку в мэрию Москвы подавал директор Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов. Сам Навальный в суде заявил, что продолжит призывать людей к участию в акциях протеста.

Навальный был задержан 12 июня в подъезде его дома. Накануне он перенес согласованную акцию с проспекта Академика Сахарова на Тверскую улицу. Суд арестовал его на 30 суток, признав виновным в повторном нарушении порядка организации митингов.

12 июня в десятках городов России прошли массовые антикоррупционные акции. По всей стране были задержаны около полутора тысяч человек.