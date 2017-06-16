Украинская делегация в IMO рассказала о незаконном заходе судов в порты Крыма

Украинская делегация 15 июня выступила на заседании Комитета по безопасности на море Международной морской организации (IMO) с заявлением о незаконном заходе судов в закрытые морские порты Украины в аннексированном Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

Украинская делегация также выразила протест в связи с обстрелом 1 февраля 2017 года транспортного самолета Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Ан-26 в районе Одесского газового месторождения в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

«По результатам обсуждения 19 делегаций стран-членов IMO, среди которых Австралия, Великобритания, ФРГ, США и Франция поддержали позицию украинской делегации и в очередной раз осудили незаконную аннексию Крыма. Таким образом, попытки российской делегации во время заседания обвинить IMO и Украину в рассмотрении вопросов, которые не относятся к компетенции организации, не получили поддержки со стороны иностранных делегаций», – сказано в сообщении.

1 февраля министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Черном море был обстрелян транспортный самолет Вооруженных сил Украины. В результате обстрела самолет получил повреждения, экипаж не пострадал.

Министерство иностранных дел Украины в связи с обстрелом украинского самолета над Черным морем 1 февраля выразило российской стороне требование прекратить нарушения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе вооруженные провокации в морской экономической зоне страны.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией Крыма, гавани полуострова закрылись для международного судоходства. Официально Кабинет министров Украины исключил крымские порты из перечня открытых для иностранных судов в мае 2015 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».