Кабмин Украины может опротестовать решение суда, разрешившее крымчанам перевозить личные вещи – юрист

Кабинет министров Украины может попытаться отстоять в суде запрет крымчанам перевозить личные вещи с полуострова на материк и обратно. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Максим Тимочко.

Он уверен, что украинский Кабмин обратится с кассацией в Высший административный суд Украины для того, чтобы вернуть в действие первый пункт постановления №1035, который Административный апелляционный суд Киева признал незаконным.

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«Высший административный суд может отменить это решение, если он найдет основания того, что суды неправильно выяснили обстоятельства, неправильно применили нормы материального и процессуального права. И только тогда решение Апелляционного суда будет отменено. Однако пока будет продолжаться процесс обжалования в кассационной инстанции, постановление в части первого пункта является недействительным. Поэтому в этот период времени, я могу точно сказать, что постановление действовать не будет», – считает Тимочко.

Однако юрист не рекомендует в ближайшую неделю перевозить личные вещи через административную границу с Крымом. Полный текст постановления суда об отмене первого пункта постановления №1035 смогут получить только в понедельник 19 июня. И пока человек не сможет распечатать действие суда, он не сможет доказать на таможенном контроле, что оно вступило в силу, говорит Тимочко. Необходимо, чтобы Фискальная служба проинформировала таможенников, которые стоят на админгранице.

Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействующим пункт первый Постановления Кабинета министров Украины №1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом. Теперь крымчане смогут перевозить личные вещи с территории аннексированного Крыма на материковую Украину без каких-либо ограничений. Правозащитники апеллировали в суде тем, что это постановление нарушает права крымчан и право собственности.