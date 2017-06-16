Фейгин: украинскому журналисту Сущенко в России назначили психиатрическую экспертизу

Арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко назначили психиатрическую экспертизу. Об этом в «Твиттере» сообщил его адвокат Марк Фейгин.

По словам адвоката, Сущенко, вероятно, будет проходить экспертизу в июле.

Федеральная служба безопасности России 30 сентября прошлого года в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки», который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной».

Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж».

Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить