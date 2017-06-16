В селе Присивашное Советского района российские силовики провели обыск в семье местного жителя Тохтара Акимова. Инцидент произошел 15 июня, об этом 16 июня Крым.Реалии рассказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.

«В 8 утра к его дому подъехал «бусик» (микроавтобус – КР) с силовиками. Их было человек пятнадцать. Вошли в дом, Тохтара и его сына, сразу положили на пол, наручники не надевали. Провели обыск с участием служебной собаки. Пожилой матери Тохтара стало плохо», – рассказал крымский правозащитник.

По информации самого Тохтара Акимова, после обыска его привезли в Симферополь в главк МВД, где его допросила следователь.

«Допрос прошел в нормальной форме, на меня следователь не давила. Отпечатки пальцев тоже не потребовали оставить. Детали дела я не могу раскрывать, так как дал подписку о неразглашении. В два часа дня меня уже отпустили», – рассказал Крым.Реалии Тохтар Акимов.

Координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров отметил, что российские силовики для обысков в домах крымчан «привлекают чрезмерные силы даже по малосущественным поводам», и высказал предположение, что силовики проводят репрессии по национальному признаку.

«Зачем для обыска семьи мирного жителя привлекать целый отряд силовиков? Уверен, что если бы это касалось не крымского татарина, то обошлись бы гораздо меньшими силами», – сказал правозащитник.

Комментариев российских силовиков о проведенном рейде в Советском районе Крыма на данный момент нет.

В селах Урожайное и Присивашное Советского района Крыма 15 июня российские пограничники совместно с полицией провели проверку паспортов у местных жителей.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».