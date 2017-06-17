В Лондоне протестовали из-за пожара в многоэтажке

В Лондоне 16 июня местные жители вышли на акции протеста. Они недовольны мерами, которые приняли городские власти в ответ на пожар в многоэтажном доме 14 июня. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Один из протестов состоялся возле здания администрации района Кенсингтон, в рамках которого расположено сгоревшее здание. В пятницу в администрации района выступала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Она, в частности, заявила, что правительство намерено выделить пострадавшим в результате пожара более 6 миллионов долларов. В то же время митингующие выкрикивали «Стыд!». Как объяснили некоторые из участников акции, они недовольны тем, как власть реагировала на пожар, а также тем, что до сих пор не понятны причины пожара.

Еще один протест продолжался в пятницу под резиденцией премьер-министра.

По последним данным, в результате пожара в многоэтажке 14 июня погибли по меньшей мере 30 человек, еще 65 считаются пропавшими без вести.