В Симферополе 17 июня на базе Центра спортивной подготовки сборных команд пройдет спортивный праздник – День здоровья. В мероприятии примут участие крымские чиновники. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю крымского парламента.



«За кубок будут бороться команды крымского парламента, совета министров, администраций городов Симферополь, Армянска, Алушты, Джанкой, а также Бахчисарайского, Белогорского и Ленинского районных советов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что победители спортивных турниров и первенств будут определены в личном и общекомандном зачете.



«В программе спортивного праздника – легкоатлетическая эстафета, cоревнования по мини-футболу, настольному теннису, дартсу, перетягиванию каната, плаванию и жиму лежа», – добавили в пресс-службе.



Раньше симферопольских чиновников пригласили принять участие в фестивале физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В подконтрольном Кремлю министерстве спорта Крыма заявляли об игнорировании крымчанами зимнего физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В ведомстве плохую явку связывали с низкой информированностью населения российскими властями полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».