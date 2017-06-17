Крым закупил троллейбусы для горной местности

В Крыму закупили у российского завода «Тролза» 44 междугородних троллейбуса, способных быстро передвигаться по горной местности. Об этом 16 июня российскому информагентству ТАСС сообщил Леонид Музалевский, директор новосибирской компании «Ирбис», участвовавшей в разработке специальных приводов для этих троллейбусов.

«Было поставлено (в Крым – КР) 44 троллейбуса для междугородней горной линии. Там очень высокие требования за счет того, что необходимо преодолевать высокие уклоны, а так как троллейбус междугородний, развивать хорошие скорости. Оборудование для этих троллейбусов имеет существенно большую мощность, чем для городских», – отметил Музалевский.

С 1 мая стоимость проезда в городских троллейбусах Севастополя повысили до 15 рублей (около 6,5 грн – КР). Однако 4 мая в Севастополе проезд в троллейбусах подешевел на 3 рубля – с 15 до 12 рублей (около 5,5 грн – КР) за одну поездку. До этого местные СМИ сообщали, что российское правительство Севастополя обратилось в Москву с просьбой увеличить субсидии городу на троллейбусные перевозки.

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