С 1 июля в Крыму вырастут тарифы на коммунальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю государственного комитета по ценам и тарифам Крыма.

«Рост тарифов по республике с 1 июля составит 9,32% – на услуги водоснабжения, 14,89% – на услуги водоотведения, 10,3% – на тепловую энергию, 15% – на электроэнергию, 2% – на газ. Тарифы на 2017 год с календарной разбивкой установлены в 2016 году», – говорится в сообщении ведомства.

Председатель российского Гомкомцен Крыма Нина Зотович заявила, что с 1 июля тарифы будут повышены и на территории соседней России.

«Особенность Крыма заключается только в том, что для территорий, где мы не вышли на экономически обоснованный уровень тарифов, повышаются тарифы не только с 1 июля, но и с 1 января, на водоснабжение и водоотведение – еще и с 1 октября», – отметила Зотович.

В начале июня сообщалось, что жители аннексированного Крыма жалуются на высокие тарифы на водоснабжение и водоотведение, тепло и свет.

В Крыму начале 2017 года стало известно, что тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения планируют повышать в три этапа: 1 января, 1 июля и 1 октября. При этом крымчанам обещают, что повышение средневзвешенного тарифа не превысит 15% за один этап.