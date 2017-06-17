Более 40 крымским сиротам пообещали жилье за счет бюджета полуострова

Из крымского бюджета выделили деньги на приобретение жилья для 42 крымских детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю министерства образования, науки и молодежи Крыма.

«Сегодня уведомления получили те дети-сироты, которые проживают в близлежащих районах Симферополя. Остальные уведомления в ближайшее время будут вручены сотрудниками Центров социальных служб для семьи, детей и молодежи», – отметила подконтрольная Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

В декабре прошлого года сообщалось, что четверо евпаторийцев из категории детей-сирот стали обладателями однокомнатных квартир. Российские власти Евпатории отмечали, что договоры между евпаторийскими властями и детьми-сиротами заключены на пять лет. В течение этого периода чиновники будут контролировать использования этого жилья по назначению. И только после этого их обладатели получат возможность приватизировать жилье.