Для улучшения экологической и рекреационной обстановки, в Севастополе начали работы по очистке русла реки Ай-Тодорка. Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Русла рек Кача, Бельбек и Черная (с притоками) уже много лет нуждаются в расчистке. Впервые в Севастополе начаты работы по расчистке русла реки Ай-Тодорка, которая является притоком реки Черная. В соответствии с проектной документацией на расчистку русла реки Ай-Тодорка в районе села Терновка, работы планируется выполнить на участке протяженностью один километр», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что до конца 2017 года также планируется провести расчистку двух участков русла реки Кача в границах Нахимовского района города Севастополя протяженностью 4,3 километра.

В июне прошлого года в российской прокуратуре Севастополя сообщали, что часть поселков северной стороны города сбрасывает сточные воды в реку Бельбек. В 2016 году из городского бюджета выделили более 10 миллионов рублей, но какие-либо работы, касающиеся очистных сооружений, так и не начались.

Севастопольские экологи тогда заявили, что 70% канализации города сбрасывается не только в реки, но и в Черное море, без какой-либо очистки.