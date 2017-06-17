В аэропорту Симферополя заявили об открытии новых рейсов в Россию

Российская авиакомпания «ЮВТ Аэро» открыла прямые авиарейсы из Симферополя в направлении семи городов соседней России. Об этом рассказали в пресс-службе международного аэропорта Симферополь, сообщают крымские СМИ.

«Рейсы в Бугульму, Нижневартовск, Белгород, Воронеж, Пермь, Уфу и Казань будут осуществляться до конца сентября. Билеты можно приобрести на официальном сайте перевозчика», – говорится в сообщении.

В начале июня в здании аэропорта «Симферополь» открыли три автобусные кассы, которые продают билеты на популярные направления в Крыму.

Украина как государство, ответственное за воздушное пространство над Крымом, закрыла его для воздушного движения и все крымские аэропорты для гражданской авиации, после аннексии Крыма Россией. Позже некоторые маршруты над Черным морем были вновь открыты для движения гражданской авиации. Российские авиакомпании, вопреки запрету, продолжают летать в аннексированный Крым в нарушение международных норм.