В аэропорту Симферополя открыли выставку природных достопримечательностей Крыма

В аэропорту Симферополя открыли выставку «Крым заповедный», которая показывает заповедные уголки полуострова. Об этом говорится на сайте туристического портала Крыма.

«Долина приведений, Байдарская долина, Золотые ворота, водопад Учан-Су – эти виды дают прибывающим туристам информацию о природных красотах полуострова, в которых они могут побывать», – заявил директор по связям с общественность аэропорта «Симферополь» Игорь Лаптев.

Он добавил, что экспозиции, представленные на выставке, способствуют продвижению туристических продуктов региона.

Министерство культуры Украины выразило обеспокоенность ситуацией, которая происходит с археологическим наследием на территории аннексированного Крыма. Как сообщила пресс-служба украинского министерства, действия России «наносят или могут нанести ущерб культурному наследию Украины на территории полуострова».