В Симферополе прошли рейды по борьбе со стихийной торговлей

В Симферополе прошло несколько рейдов по борьбе со стихийной торговлей. Об этом 17 июня сообщили в пресс-службе подконтрольной Кремлю администрации города.

«В ходе рейда на нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях. Лица, не имеющие при себе удостоверяющих личность документов, доставлялись в отделения МВД для решения вопроса об установлении личности и привлечения к административной ответственности. В ходе сегодняшнего рейда изымалась вся продукция животного происхождения для уничтожения», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что теперь рейды для борьбы со стихийной торговлей будут проходить ежедневно.

В конце мая в Симферополе прошел масштабный рейд по борьбе со стихийной торговлей. Во время мероприятия были «зачищены» Центральный рынок города и подземные переходы в районе Куйбышевского рынка и улицы Бородина.

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по ликвидации стихийной торговли на территории муниципалитетов Крыма. На нем российский вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ликвидация несанкционированной торговли – это хороший способ пополнения бюджетов населенных пунктов полуострова, и эту практику нужно развивать.

Осенью прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов обещал ликвидировать все незаконные объекты в первом квартале 2017 года.