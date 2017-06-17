Лайнер «Князь Владимир» прибыл из Севастополя в Сочи

Круизный пассажирский лайнер «Князь Владимир» прибыл 17 июня из аннексированного Севастополя в Сочи. Об этом сообщил оператор судна ООО «Черноморские круизы».

«17 июня лайнер «Князь Владимир» вернулся после первого пассажирского рейса в Сочи», – сказано в сообщении.

Один из пассажиров даже посвятил песню круизу, сообщили в пресс-службе оператора.

Круизный лайнер «Князь Владимир» 11 июня отправился из Сочи в свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья. В Ялту он прибыл 13 июня, в Севастополь – 15 июня.

На этот рейс судна в аннексированный Крым продали менее половины билетов.

Круиз собираются сделать еженедельным, выход судна из Сочи планируется каждое воскресенье. «Князь Владимир» стал первым за три года круизным лайнером, который прибыл на аннексированный полуостров. После аннексии Крыма Украина запретила судоходство на полуострове.

Пассажиров и обслуживающий персонал судна внесли в базу данных сайта «Миротворец».