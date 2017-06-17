Порошенко подписал отмену «закона Савченко»

Президент Петр Порошенко подписал закон, отменяющий изменения в «закон Савченко» о правилах сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Законом предлагается изложить в новой редакции часть пятую статьи 72 «Правила сложения наказаний и зачисления срока предварительного заключения» Уголовного кодекса Украины, согласно которой предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день или по правилам, предусмотренным в части первой этой статьи», – говорится в сообщении.

Верховная Рада приняла подписанный сегодня президентом закон 18 мая, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Новые правила будут касаться исключительно людей, осужденных после вступления закона в силу.

Ранее депутат Надежда Савченко назвала отмену предложенных ею и другими депутатами изменений в Уголовный кодекс Украины сужающими конституционные права и свободы человека в Украине, и призвала президента Петра Порошенко ветировать это решение Верховной Рады Украины.

Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания», или так называемый «закон Савченко», вступил в силу 24 декабря 2015 года. Он предусматривал зачисление одного дня в СИЗО как двух дней лишения свободы.

В сентябре 2016 года на Нацполиции Украины сообщали, что благодаря «закону Савченко» были освобождены девять тысяч человек. Осенью прошлого года Кабинет министров Украины предложил внести изменения в этот закон, но парламент их не поддержал.