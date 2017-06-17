Херсонский погранотряд на админгранице с Крымом пополнился контрактниками

Около десятка военнослужащих по контракту приняли накануне, 16 июня, присягу в управлении Херсонского пограничного отряда Госпогранслужбы Украины.

Уже 17 июня они вышли в свой первый пограничный наряд по охране админграницы с аннексированным Крымом и государственной границы Украины. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

«9 военнослужащих по контракту, которые недавно пополнили ряды пограничного отряда, поклялись никогда не изменить украинскому народу и посвятили свою жизнь служению Родине», – сказано в сообщении.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».