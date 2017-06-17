Фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Ферата Сайфуллаева сейчас содержат в помещении камерного типа в Омутнинской колонии Кировской области соседней России. Однако в сентябре ему планируют ужесточить режим содержания. Об этом в Фейсбуке сообщила координатор проекта «Росузник» Яна Гончарова после визита в колонию членов ОНК Кировской области.

«Ферат находится в ПКТ (помещение камерного типа, «крытка», долгосрочное ШИЗО). Поместили его туда в мае, за найденную сим-карту. В ПКТ он будет находиться 6 месяцев, до сентября… После ПКТ его переведут в СУС (строгие условия содержания), то есть режим ужесточат», – написала Гончарова.

Она также уточнила, что тем, кто находится в ПКТ, не положены видеозвонки, поэтому связь возможна только через письма. Однако, по словам Сайфуллаева, за все время содержания в колонии он получил всего 3 письма.

По данным активистки, серьезных жалоб на здоровье у Сайфуллаева нет.

Она также добавила, что крымчанин очень хочет увидеть украинского консула и написал заявление на встречу с ним.

В конце мая супруга фигуранта севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир» Ферата Сайфуллаева сообщала, что не может связаться с заключенным в российской тюрьме мужем.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, где с 1 июня слушалось дело крымских мусульман по обвинению их в связях с «Хизб ут-Тахрир», огласил 7 сентября прошлого года приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу «Хизб ут-Тахрир», получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».