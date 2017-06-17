Морская охрана Италии заявляет о спасении 16 июня около 2,5 тысяч мигрантов, пытавшихся пересечь Средиземное море на пути в Европу.

Большинство из них были спасены в ходе 18 отдельных операций 16 июня.

В организации «Врачи без границ» сообщили, что они «спасли резиновую лодку, переполненную людьми» поздно вечером 16 июня.

В то же время, береговая охрана Ливии перехватила 906 мигрантов на нескольких деревянных и резиновых лодках возле города Сабрата 16 июня, сообщил представитель военно-морского флота 17 июня.

Ливия является наиболее популярной точкой отправления среди мигрантов, которые пытаются попасть в Европу морем. Более 60 тысяч мигрантов пересекли средиземноморский маршрут из Ливии в Италию в этом году.

По данным Международной организации по миграции, более 1,8 тысяч человек погибли при попытке пересечь Средиземное море с начала года.