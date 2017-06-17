Немецкой группе Scooter запретят въезд в Украину, если музыканты отправятся в аннексированный Крым через Москву. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сказал секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной Рады Украины, народный депутат Иван Винник.

Он отметил, что такой маршрут нарушает украинское законодательство.

«Украинское законодательство и украинская конституция устанавливает, что Автономная республика Крым находится в составе Украины. То, что там сегодня российские войска – это незаконная аннексия украинской территории. И поэтому присутствие россиян и иностранных групп, которые туда попадают не с территории Украины, а с территории Российской Федерации, мы считаем нарушением украинского пограничного контроля», – отметил нардеп.

Он добавил, что в дальнейшем нарушители не имеют права заезжать на территорию Украины. «Поэтому группа Scooter, если она въедет в Крым, например, через Москву, территорию Российской Федерации, а не через Украину, больше не будет допущена на территорию Украины, они будут невъездными», – сказал Винник.

Депутат добавил, что музыканты могут прилететь в Киев и уже оттуда отправиться в Крым, в таком случае нарушения законодательства страны не будет.

Ранее за планы выступить на фестивале ZBFest в аннексированном Россией Севастополе немецкий коллектив Scooter резко раскритиковала депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс. По ее мнению, музыканты «становятся на сторону Путина», выступая на аннексированном полуострове.

Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер ранее заявил в комментарии информагентству dpa, что группа видит в участии в фестивале «исключительно музыкальное событие». «мы играем для наших поклонников... Мы не хотим и не позволим политически себя использовать», – сказал музыкант.

На сайте ZBFest указано, что фестиваль состоится 4 и 5 августа в Балаклаве. Организатор – компания «Золотая Балка». Выступление немецкой группы запланировано на 4 августа.

Кроме Scooter, участниками фестиваля ZBfest в аннексированном Крыму указаны группа «Ленинград», «Бригада С», «Серьга», «Градусы», Дима Билан, L`one.

По данным Bild, Scooter рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».