Депутат Европарламента от «Зеленых» Ребекка Хармс резко раскритиковала немецкий музыкальный коллектив Scooter, который планирует 4 августа выступить на фестивале ZBFest в аннексированном Россией Севастополе. Таким образом музыканты «становятся на сторону Путина», заявила Хармс в комментарии немецкой газете Bild, сообщает Deutsche Welle.

Музыканты «должны знать, что художников и правозащитников из Крыма приговаривают к десяткам лет заключения в Сибири. Их выступление будет служить отвлечением внимания от ужасных нарушений прав человека в Крыму», – констатировала политик.

Фронтмен Scooter Эйч Пи Бакстер заявил в комментарии информагентству dpa: «Мы видим в этом исключительно музыкальное событие, мы играем для наших поклонников... Мы не хотим и не позволим политически себя использовать».

На сайте ZBFest указано, что фестиваль состоится 4 и 5 августа в Балаклаве. Организатор – компания «Золотая Балка». Выступление немецкой группы запланировано на 4 августа.

Кроме Scooter, участниками фестиваля ZBfest в аннексированном Крыму указаны группа «Ленинград», «Бригада С», «Серьга», «Градусы», Дима Билан, L`one.

По данным Bild, Scooter рассматривает возможность сыграть сольный концерт и в Киеве. Состоится ли такой концерт, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Ялте на 23 июля анонсируют единственный в аннексированном Крыму концерт сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицы и его фолк-рок-группы «The No Smoking Orchestra».

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».