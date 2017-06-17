Афганистан: на военной базе погиб солдат вследствие вероятной атаки

В Афганистане погиб один афганский солдат и еще несколько человек были ранены в результате инцидента на базе Шахин в городе Мазари-Шариф.
Военные США 17 июня опровергли предыдущие сообщения афганских военных о гибели четырех американских солдат, когда военный афганской армии открыл огонь по своим товарищам.
В заявлении США не подтверждается характер инцидента, также не указывается точное количество жертв.
Афганские военные в своем заявлении сообщали, что солдат, который открыл огонь, также был убит.
База Шахин является штабом 209-го корпуса афганской армии.
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