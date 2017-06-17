Афганистан: на военной базе погиб солдат вследствие вероятной атаки

В Афганистане погиб один афганский солдат и еще несколько человек были ранены в результате инцидента на базе Шахин в городе Мазари-Шариф.

Военные США 17 июня опровергли предыдущие сообщения афганских военных о гибели четырех американских солдат, когда военный афганской армии открыл огонь по своим товарищам.

В заявлении США не подтверждается характер инцидента, также не указывается точное количество жертв.

Афганские военные в своем заявлении сообщали, что солдат, который открыл огонь, также был убит.

База Шахин является штабом 209-го корпуса афганской армии.