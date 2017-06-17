Крымский бизнесмен Олег Зубков ждет в ближайшие дни приезда в парк львов «Тайган» съемочной группы британской общенациональной общественной телерадиовещательной организации BBC. Об этом он сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«На днях в парк львов «Тайган» приедет большая группа журналистов телеканала BBC и будет делать съемки документального фильма. Расскажу им обо всем, о чем спросят, мне всегда есть, что показать и о чем рассказать. Тем более, это бесит крымскую власть, они, оказывается, очень переживают, когда я даю интервью зарубежным СМИ», – сказал Зубков.

Он также заявил, что на расширенном заседании общественной палаты Крыма, в которой он принял участие, ему высказали недовольство из-за его интервью «иностранным СМИ».

«На прошедшем недавно заседании общественной палаты Крыма меня упрекнули в том, что я даю интервью Крым.Реалии и другим «иностранным» СМИ и, мол, «мои заявления там, за Перекопом, воспринимают, как руководство к действию». Вот оно, оказывается, в чем сила правдивого слова!» – отметил Зубков.

Бизнесмен добавил, что, несмотря на недовольство подконтрольных Кремлю крымских властей, не собирается прекращать общаться с иностранными и украинскими СМИ.

В общественной палате Крыма эти заявления Зубкова пока не комментировали.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.