В одной из мечетей Бахчисарая в субботу, 17 июня, один из лидеров крымскотатарского народа Ильми Умеров и четверо его братьев провели ифтар – обряд разговения у мусульман во время священного месяца Рамазан. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказала дочка Ильми Умерова Айше.

По ее словам, на обряд пришло около 300 крымских мусульман: как бахчисарайцы, так и друзья семьи Умеровых из разных уголков Крыма. Среди них был и Зейтулла Чийгоз – отец удерживаемого под стражей российскими властями Крыма Ахтема Чийгоза.

«Прошло очень хорошо. Людей собралось много, порядка 300 человек. В этой мечети в одном из микрорайонов Бахчисарая такие ифтары проводятся через день. И практически на каждый ифтар собирается по 250-300 человек. Сегодня тоже была полная площадка людей. Помолились, совершили обряд разговения в священный месяц Рамазан, совершили намаз. Все по традиции», – сказала Айше.

Она добавила, что Ильми Умеров вместе с братьями давали ифтар в память и от имени покойных родителей.

В 2017 году мусульманский пост месяца Рамазан проходит с 26 мая по 24 июня.

В течение почти месяца каждый человек, исповедующий Ислам, должен соблюдать пост (ораза) – отказаться от приема пищи, питья и курения в дневное время. Ежедневно после окончания поста проводится ифтар (обряд разговения) – вечерний прием пищи во время месяца Рамазан. Он проводится после вечерней молитвы по местному времени.