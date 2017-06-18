Российские власти аннексированного Севастополя просят Минобороны России отдать в собственность города футбольный стадион Краснознаменного Черноморского флота (КЧФ), чтобы в последствии там занимались спортсмены «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба российского правительства города.

«В каждом субъекте Российской Федерации есть стадион «Динамо», считаю, что такой стадион должен быть и в Севастополе. Мы обратились к руководству Министерства обороны с просьбой передать городу неиспользуемый стадион КЧФ, с тем, чтобы восстановить его и развивать как площадку общества «Динамо», – заявил подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Стадион Краснознаменного Черноморского флота был построен в 1949 году. В результате раздела Черноморского флота в 1997 году стадион КЧФ перешел под юрисдикцию Министерства обороны Украины и стал называться стадионом ВМС Украины. После аннексии Крыма стадион объявили собственностью Министерства обороны России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».