В Мадриде прошла акция с призывом принимать мигрантов

В Мадриде (Испания) несколько тысяч человек провели марш с призывом к правительству подтвердить приверженность взятому им в перед Евросоюзом обязательством принять более 17 тысяч беженцев. По данным правозащитников, сейчас страна разместила только 1300 мигрантов.

Как сообщает Радио Свобода, демонстранты требовали от власти конкретных действий: они несли плакаты «Хватит оправданий, нет барьерам».

Инициаторами акции стали несколько десятков неправительственных организаций, включая Amnesty International.

К началу июня страны Евросоюза приняли менее 20 тысяч мигрантов, тогда как согласно утвержденному в 2015 году плану в течение двух лет необходимо перенаправить из Греции и Италии 160 тысяч беженцев. Такие страны, как Венгрия, Польша, Чехия отказываются выполнять свои обязательства по приему мигрантов.

Ряд членов руководства ЕС и лидеров европейских стран уже заявили о провале миграционного плана и расценивают ситуацию с беженцами как критическую.