В Киеве проходит «Марш равенства» (трансляция)

18 июня в Киеве проходит «Марш равенства» – мероприятие в поддержку ЛГБТ в рамках фестиваля «Киев-прайд».

Как сообщает Радіо Свобода, перед началом марша противники акции, около сотни представителей преимущественно националистических организаций, недалеко от парка имени Тараса Шевченко, образовали «цепь», непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Как сообщили в управлении Нацполиции в Киеве, на месте проведения мероприятия установлены фильтрационные пункты, дежурят кинологи и конная полиция.

«У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы и газовые баллончики», – сообщили в полиции, не указав при этом, был ли кто-то задержан.

Глава ОУН Николай Коханивский на своей странице в Facebook сообщил о задержании нескольких противников «Марша равенства».​

Позднее Коханивский сообщил, что всех задержанных отпустили.

Старт марша, по данным организаторов – 10:00 на площади перед входом в дом Учителя.

Участники проведут шествие от пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской, дальше по Владимирской пройдут до улицы Льва Толстого. Эта станция метро в воскресенье утром закрыта на вход и выход. После завершения марша в 13:00, как сообщили ранее организаторы, участников отвезут в безопасное место.

«Марш равенства», мероприятие в поддержку ЛГБТ в рамках фестиваля «Киев-прайд», планируют посетить около 5000 человек. Такое количество заявляли организаторы.

Всего в ходе мероприятия охрану общественного порядка должны гарантировать около 5000 силовиков.