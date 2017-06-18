В Марше равенства, который прошел в Киеве утром 18 июня, впервые принимали участие Drag queens (артисты мужского пола, которые переодеваются в женскую одежду – КР). Корреспондент Крым.Реалии наблюдал за подготовкой и организацией участия артистов в марше. Одна из шести травести-див Жанна Симеиз много лет работала в Крыму до аннексии. В интервью она высказала мнение о том, что подобный марш на полуострове возможен сразу после возвращения Крыма под контроль Украины. «В Крыму это будет во второй день деоккупации. Мы таким маршем войдем в Симеиз», – сказала она.