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«Мы таким маршем войдем в Симеиз» – участница Марша равенства (видео)

«Мы таким маршем войдем в Симеиз» – участница Марша равенства (видео)
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В Марше равенства, который прошел в Киеве утром 18 июня, впервые принимали участие Drag queens (артисты мужского пола, которые переодеваются в женскую одежду – КР). Корреспондент Крым.Реалии наблюдал за подготовкой и организацией участия артистов в марше. Одна из шести травести-див Жанна Симеиз много лет работала в Крыму до аннексии. В интервью она высказала мнение о том, что подобный марш на полуострове возможен сразу после возвращения Крыма под контроль Украины. «В Крыму это будет во второй день деоккупации. Мы таким маршем войдем в Симеиз», – сказала она.

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