В полиции сообщили о задержании нападающего на двух участников Марша равенства в Киеве

В киевском управлении Нацполиции сообщили о задержании одного из нападавших на участников Марша равенства на Контрактовой площади в Киеве после его завершения.

«ЧП произошло на Контрактовой площади через 3 часа после завершения мероприятия: пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а их обидчика доставили в Подольское управление полиции. Других нападающих разыскивают. Предварительно установлено, что группа неизвестных подбежала к мужчинам, брызнула одному в лицо газовым баллончиком, а другому нанесла телесные повреждения», – сообщила на странице в Фейсбуке пресс-секретарь столичного управления полиции Оксана Блищик.

По ее словам, задержанный нападающий – киевлянин, 1995 года рождения, у которого изъяли балаклаву, нож, газовый баллончик и капу. Пострадавшим 1980 и 1984 рождения оказали медицинскую помощь и госпитализировали, добавила Блищик.

«Решается вопрос об открытии уголовного производства. Сообщников нападавшего разыскивают», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня в полиции также указали об инциденте после Марша равенства, когда в ресторане быстрого питания в центре города у мужчины попытались сорвать браслет с символикой ЛГБТ. Полиция в этот конфликт вмешалась. Пострадавших и задержанных не было.

Ранее сегодня в полиции сообщили, что двое полицейских получили легкие травмы во время мероприятий по пресечению правонарушений в рамках Марша равенства в Киеве. В то же время сообщений о нападениях на участников марша во время его проведения полиция не получала.

18 июня в Киеве состоялся Марш равенства, который длился более часа и проходил под усиленным наблюдением правоохранителей – 5500 человек. Были установлены фильтрационные пункты, дежурили кинологи и конная полиция.

Перед началом марша противники акции, около сотни представителей преимущественно националистических организаций, недалеко от парка имени Тараса Шевченко, образовали «цепь», непрерывно двигаясь по пешеходному переходу. Кроме того, несколько противников акции подожгли символический флаг ЛГБТ-сообщества. С ними полиция провела профилактическую беседу. У нескольких молодых людей во время проверки правоохранители обнаружили балаклавы, газовые баллончики, куриные яйца и зеленку. Позже в полиции также уточнили, что забрали в участки шесть человек, которые пытались прорвать «границу» полиции во время проведения марша.